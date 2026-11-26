Marcha CGT SSS

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, NOVIEMBRE 26: La CGT se movilizo este jueves frente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ubicada en el Microcentro porteño, en Bartolomé Mitre al 400 por la crisis financiera de las obras sociales sindicales y le exigio al Gobierno nacional una respuesta “urgente” ante el desfinanciamiento y la situación crítica del sector. De acuerdo con lo anunciado por la conducción de la central obrera llevada adelante por Octavio Argüello (Camioneros), Juan Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio).FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

Damian Dopacio