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Superjueves en el Congreso, con sesiones simultáneas en Diputados y el Senado
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Tras el principio de incendio de esta mañana
La Línea Mitre volvió a circular a la tarde, con demoras y cancelaciones
El servicio estuvo suspendido gran parte del día debido a una falla técnica causada por una chapa en las vías, y se restableció a las 17.30.
26 de noviembre de 2026 - 22:19
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