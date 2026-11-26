<span style="white-space: pre-wrap;">La consultora Equilibra refutó los pronósticos del ministro de Economía, Luis Caputo, y anticipó que la actividad económica cayó en octubre y mantuvo la tendencia a la baja de los meses previos.</span><span style="white-space: pre-wrap;">El jefe del Palacio de Hacienda intentó minimizar los últimos datos del INDEC que definieron una recesión técnica entre abril y septiembre al asegurar que la economía creció en agosto y septiembre, dinámica que se prolongó a octubre y noviembre. Incluso, dijo que la caída del tercer trimestre fue exclusiva responsabilidad de la baja anormal de 2,5% que se produjo en julio.</span><span style="white-space: pre-wrap;">Sin embargo, el primer informe privado que se conoce del nivel de actividad de octubre da resultado negativo tanto en la medición interanual como en la intermensual.</span><span style="white-space: pre-wrap;">El trabajo de la consultora Equilibra que procesó a Agencia Noticias Argentinas estimó que en octubre el índice de actividad (EMAE) cayó 2,5% interanual y sumó el cuarto mes consecutivo a la baja.</span>