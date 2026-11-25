ATLÉTICO DE MADRID / VIKING

MADRID, 25/11/2026.- El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez (2d) celebra tras anotar el 2-0 para su equipo durante el encuentro de Liga de Campeones que disputan este miércoles Atlético de Madrid y Viking en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE / Juanjo Martín

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