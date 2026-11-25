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Se presenta el libro “La Pasión Argentina. Malvinas, Maradona y el fútbol”
El encuentro será este jueves desde las 18:30, con presencia de Edgardo Esteban, su autor, Ezequiel Fernández Moores, Gustavo Veiga y Fernando Signorini.
25 de noviembre de 2026 - 21:50
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