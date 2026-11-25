Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de noviembre de 2026
-1min
MIRÁ
Opens in new window
Portada
Sociedad
Agregá
a
Participaron más de 24 personas en el operativo
Volcán Lanín: rescataron a una mujer que se descompensó a 2.100 metros de altura
Se trata de una mendocina de 25 años que trabaja en los refugios de altura. Fue trasladada al hospital de Junín de los Andes.
25 de noviembre de 2026 - 13:59
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Volcán Lanín: se descompensó una trabajadora de un refugio a más de 2.000 MSNM.
La rescataron y la trasladaron a un hospital de Junín de los Andes.
Gentileza -
Temas en esta nota:
Volcán
Mendoza
rescate
Últimas Noticias
El reclamo por la libertad de la exmandataria gana peso a nivel global
Mayra Mendoza: “No hay mayor expresión de violencia política que la que vive Cristina Kirchner”
Enfrenta a Independiente Rivadavia
Boca juega los octavos del Clausura: los estudios que se hará Paredes
En un callejón político sin salida
“Reventar la democracia”, Víctor Hugo, sobre la cruzada del Gobierno contra las PASO
La región Centro de la provincia concentra dos de cada tres hogares pobres de la muestra y registra la mayor incidencia
El 36,1% de los hogares de Córdoba sufre pobreza multidimensional, según un estudio de la UNC
Exclusivo para
El texto reúne anotaciones de más de tres décadas
“El diario personal de Francisco”, un libro que revela los escritos del Papa
Por
Washington Uranga
El riesgo país se elevó a 1108 puntos. Dólar Banco Nación, a 1615 pesos
Presión alcista sobre el mercado cambiario
Santilli ante el Senado
Un informe de gestión plagado de evasivas e imprecisiones
Por
Eva Moreira
También contempla diez días por la muerte de cónyuge, padres o hijos
España amplía a 20 semanas el permiso por nacimiento y cuidados de los hijos
El País
El texto reúne anotaciones de más de tres décadas
“El diario personal de Francisco”, un libro que revela los escritos del Papa
Por
Washington Uranga
Desestima de raíz el planteo de Milei
La fiscalía dictaminó que la suspensión de la ley de Financiamiento Universitario es inconstitucional
Sesiones en simultáneo con movilización en la calle
Fiebre de jueves por la tarde en el Congreso: PASO en el Senado y Presupuesto, en Diputados
Por
Paula Marussich
Santilli ante el Senado
Un informe de gestión plagado de evasivas e imprecisiones
Por
Eva Moreira
Economía
La economía en marcha atrás
“Hay gente que está peor y gente que está mejor”: Caputo tuvo que salir a intentar explicar la recesión
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de noviembre de 2026
Entre explicaciones para justificar la recesión
Furiase dice que Caputo no se va
El riesgo país se elevó a 1108 puntos. Dólar Banco Nación, a 1615 pesos
Presión alcista sobre el mercado cambiario
Sociedad
Participaron más de 24 personas en el operativo
Volcán Lanín: rescataron a una mujer que se descompensó a 2.100 metros de altura
Durante un temporal
Buscan a una joven argentina en Brasil que fue arrastrada por un río
Ordenó que se retiren del mercado
La Anmat prohibió una serie medicamentos para la diabetes por riesgos cardíacos
Jornada primaveral
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de noviembre
Deportes
Enfrenta a Independiente Rivadavia
Boca juega los octavos del Clausura: los estudios que se hará Paredes
"En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas"
El homenaje de los clubes a Diego Maradona a 6 años de su muerte
La notable marca de Ulises Saravia
Por
Osvaldo Arsenio
Este miércoles juegan Italia vs. Corea del Sur
Copa Davis: República Checa ya está en semis