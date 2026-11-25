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Santilli ante el Senado
Un informe de gestión plagado de evasivas e imprecisiones
El jefe de Gabinete ya remitió las respuestas a las 1287 preguntas que le hicieron los senadores. A partir de las 15 deberá responder otra tanda de cuestionamientos de la oposición.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli.
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