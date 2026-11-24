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El freno a la actividad convive con la volatilidad financiera ¿hasta cuándo?
La economía (i)real de Milei
Economistas entrevistados por Página/12 responden cuánto más puede soportar el tejido productivo bajo el plan del Gobierno.
Cerraron 32.429 empresas y se perdieron 467.989 empleos registrados.
ENRIQUE GARCIA MEDINA
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