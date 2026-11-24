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El seleccionado de Placente quedó bien posicionado en la zona; su rival de turno marcha último.
24 de noviembre de 2026 - 21:16
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Mundial Sub-17.
Argentina buscará pasar de fase en Qatar.
PRENSA AFA
Temas en esta nota:
Fútbol
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Qatar
Selección Argentina Sub 17
Dinamarca
Diego Placente
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