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Apuntó al conurbano y agitó su candidatura a gobernador
Santilli fue al Senado a defender a Milei, relativizó la recesión y ya habla de reelección
El jefe de Gabinete cuestionó la herencia del kirchnerismo, reivindicó los números del comercio exterior y evitó reconocer que la economía atraviesa una recesión técnica.
Diego Santilli presentó su primer informe de gestión ante el Senado,
Defendió el rumbo económico de Milei y responsabilizó a los gobiernos anteriores por la crisis que recibió el actual Gobierno.
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Diego Santilli
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