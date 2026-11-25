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La Selección necesitaba al menos un empate para seguir con chances y terminó el primer tiempo abajo por dos goles. La reacción, emotiva. El 3-3 final la dejó como segunda de grupo y espera rival.
25 de noviembre de 2026 - 20:35
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Todos los abrazos para Alan Alcaraz por el gol del 3-2.
PRENSA AFA
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