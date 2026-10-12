Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Deportes
Empató sin goles frente a Talleres, el último de la tabla
Liga Profesional: a Independiente se le escapó un punto en Córdoba
En el Mario Alberto Kempes, el Rojo pudo ganarlo en el final, pero le anularon un gol por un offside previo que abrió polémica.
12 de octubre de 2026 - 02:31
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Talleres vs Independiente.
Abaldo domina el balón ante el brasileño Rick.
Imagen Web
Temas en esta nota:
Fútbol Argentino
Liga Profesional
Talleres de Córdoba
Independiente
Últimas Noticias
Un informe de la Fundación CiGob ubicó al gobernador de Santa Fe entre los que tienen peor imagen en las redes sociales
Cristo de las redes: cae la imagen digital de Pullaro
Por
Luciano Couso
A propósito del Día de la Diversidad Cultural, que el gobierno nacional volvió a llamar Día de la Raza
¿Qué ocurrió realmente el 12 de octubre?
Por
Gonzalo J. García
Newell's visita a Gimnasia en Mendoza con el debut de un árbitro polémico
Con la atención puesta en el rival y el árbitro
El documentalista y sonidista Luis Bolívar dará dos talleres intensivos en Rosario
Diseñar sonido con identidad cultural
Por
Leandro Arteaga
Exclusivo para
El recuerdo del famoso taco de Sanfilippo a Roma en el Viejo Gasómetro
El gol que le tocó el corazón a Osvaldo Soriano
Por
Gustavo Grazioli
El ministro se reúne con los titulares de los organismos acreedores
Caputo entre el FMI, el Banco Mundial y el BID
El nuevo tablero de un negocio millonario tras la caída en desgracia de Manuel Adorni
Tecnópolis, sin fecha pero con favoritos
Por
Karina Micheletto
Acompañó a Lula en la fundación del Partido de los Trabajadores
Eliseu Gabriel de Pieri, del PT: “Es posible ganar en segunda vuelta”
Por
Gustavo Veiga
El País
Recesión y sugerencias de devaluación
Toto está en problemas
Por
Eduardo Aliverti
Tras el anuncio del sumo pontífice por su pronta operación de un nódulo en el pulmón
Milei elude las tensiones con la Iglesia por la llegada del Papa
Por
Melisa Molina
El nuevo tablero de un negocio millonario tras la caída en desgracia de Manuel Adorni
Tecnópolis, sin fecha pero con favoritos
Por
Karina Micheletto
El drama humano de la motosierra
Los despedidos por Milei que la siguen remando: entre la changa, el desempleo y la organización
Por
Laura Vales
Economía
El ministro se reúne con los titulares de los organismos acreedores
Caputo entre el FMI, el Banco Mundial y el BID
Recorte de subsidios e ingresos dificulta la compra de remedios
Efecto motosierra en los jubilados
Alcanzó al 45 por ciento de los trabajadores
Crece la informalidad
Milei se ata al dólar quieto, las baratijas y las privatizaciones, mientras la economía cae
La crisis económica del “Menem trucho”
Por
Leandro Renou
Sociedad
Un barco que llevaba a más de 300 migrantes
Naufragio en la costa de Yibuti
Al penal construido en Marcos Paz
Denuncian el traslado intempestivo de los internos de la cárcel de Devoto
En una playa de Las Toninas
Encontraron los restos de uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita
Cuando las tecnologías digitales se usan para vulnerar la privacidad
La vigilancia digital y el ciberpatrullaje se consolidan en la región
Por
Santiago Brunetto
Deportes
El recuerdo del famoso taco de Sanfilippo a Roma en el Viejo Gasómetro
El gol que le tocó el corazón a Osvaldo Soriano
Por
Gustavo Grazioli
El equipo de Zielinski fue más que el de Chirola Romero en el Cilindro
Liga Profesional: Belgrano le propinó un nuevo cachetazo al golpeado Racing
Verstappen ganó y Colapinto tuvo que abandonar en la vuelta 29
Un domingo sin nada de sorpresa en Singapur
Por
Malva Marani
El equipo de Almirón da pelea en el Grupo B y en la tabla anual
Liga Profesional: Central fue intratable y goleó a Independiente Rivadavia