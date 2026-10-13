Boca recibe a Vasco Da Gama: el 11 de Arruabarrena y los números sin Paredes

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Comienza la serie de semifinales de la Copa Sudamericana y el Xeneize jugará sin una pieza clave en su juego. La revancha será en el Maracaná.

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