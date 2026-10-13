Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de octubre de 2026
-1min
MIRÁ
Portada
Deportes
La vuelta será en una semana
Boca recibe a Vasco Da Gama: el 11 de Arruabarrena y los números sin Paredes
Comienza la serie de semifinales de la Copa Sudamericana y el Xeneize jugará sin una pieza clave en su juego. La revancha será en el Maracaná.
13 de octubre de 2026 - 15:31
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Boca
IG Boca
Temas en esta nota:
Boca
Leandro Paredes
Últimas Noticias
Aún siguen corrigiendo el paper
Milei y Reidel no pierden las esperanzas y quieren el Nobel de Economía
Las entradas no salieron a la venta
Airbag suspendió su show en River
Destacó los programas que implementó China con ese objetivo
Peng Liyuan pide a la comunidad internacional impulsar la educación de las mujeres para el acceso a las tecnologías digitales e inteligentes
Cada vez más trabajadores en apps de transporte y delivery
Argentina, la Patria precarizada a bordo del Uber
Exclusivo para
Participá por entradas para ver “Persona, Héroe Latino” el lunes 19 de octubre
¡No te lo pierdas! ELNUEVEONCE hace historia y te llevamos
Los Caligaris en Vorterix presentando “Caligaris Sí Deluxe”
Viejas Locas x Fya festeja 1000 shows y 15 años de “Contra la Pare
El País
Aún siguen corrigiendo el paper
Milei y Reidel no pierden las esperanzas y quieren el Nobel de Economía
Seguirán las actividades extractivas en Sea Lion
El Reino Unido ignora a Milei y da luz verde a la explotación petrolera en Malvinas
Campaña en redes sociales
“Códigos, reglas, leyes. Se cumplen”: los videos de la UBA que convocan a la marcha univesitaria
Por la explotación petrolera en Malvinas
El Gobierno presentó la demanda contra el Reino Unido en el Tribunal del Mar
Economía
Tres millones de personas perderán subsidios
Gas más caro: el Gobierno promulgó el ajuste en Zonas Frías
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de octubre de 2026
Informe sobre la economía mundial
El FMI cada vez la ve peor: recortó su previsión de crecimiento para la Argentina
Dos estadounidenses
El Nobel no es Milei y le preocupa la micro
Sociedad
Nardini visitó Suipacha y comenzó a recorrer la provincia luego de anunciar su candidatura
Claudio Vidal: “Antes otros se escondían pero nosotros venimos y traemos respuestas”
Travas sobrevivientes: camino a una ley de reparación histórica
A partir de un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
Advierten sobre la presencia de arsénico en el agua de municipios bonaerenses
Deportes
La vuelta será en una semana
Boca recibe a Vasco Da Gama: el 11 de Arruabarrena y los números sin Paredes
Comienza la etapa americana en la F1
Alpine, entre el récord en redes y las mejoras en el auto de Colapinto
Los detalles del nuevo circuito
La Fórmula 1 vuelve a África: cómo será el Gran Premio de Ruanda
Boca entra tocado a la recta final
Por
Daniel Guiñazú