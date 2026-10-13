La psicoanalista Cynthia Wila y su nuevo libro "La culpa"
Cuando los humanos se convierten en los verdugos de sus propios actos
La especialista aborda los mandatos contemporáneos, la maternidad como elección, el peso de la mirada social y la difícil tarea de distinguir el deseo propio de aquello que otros esperan de nosotros. Plantea que si la culpa puede convertirse en una prisión, la salida no consiste en borrar toda responsabilidad, sino en reconocer qué parte de esa condena le pertenece al sujeto y qué voces necesita dejar de obedecer para recuperar el deseo.