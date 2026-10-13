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Radio 750

Cayó la actividad turística

La crisis no se toma feriado: “Se busca gastar lo menos posible”

Si bien el vocero de la CAME destacó el movimiento turístico, señaló que las personas “se adecúan a las posibilidades económicas que tienen”.

Estación omnibus Retiro
Estación omnibus Retiro Jorge Larrosa Estacion Retiro finde largo Jorge Larrosa. Jorge Larrosa

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