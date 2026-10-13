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Salta|12

Una semana movida en el norte salteño

La Procuración estableció nuevas directivas para investigar organizaciones criminales

Instruyó a los fiscales a realizar una evaluación especialmente rigurosa de los riesgos procesales en estas investigaciones, con particular atención a la capacidad de estas estructuras para facilitar la fuga de personas involucradas, influir sobre testigos u obstaculizar la persecución penal. También estableció criterios para solicitar la prisión preventiva cuando existan riesgos concretos que no puedan neutralizarse mediante medidas menos restrictivas.

. Prensa

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