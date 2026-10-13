La Procuración estableció nuevas directivas para investigar organizaciones criminales
Instruyó a los fiscales a realizar una evaluación especialmente rigurosa de los riesgos procesales en estas investigaciones, con particular atención a la capacidad de estas estructuras para facilitar la fuga de personas involucradas, influir sobre testigos u obstaculizar la persecución penal. También estableció criterios para solicitar la prisión preventiva cuando existan riesgos concretos que no puedan neutralizarse mediante medidas menos restrictivas.