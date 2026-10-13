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La Mañana

La pelea por la Ley de Financiamiento

“La situación es realmente dramática”: las universidades se preparan para la quinta Marcha Federal

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional aseguran que las casas de estudio están en “un punto límite por el empecinamiento del Gobierno en no cumplir una ley”.

Andres Macera. Andres Macera

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Por María Belén Robledo

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