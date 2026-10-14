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Siete de cada diez personas prefieren que los salarios se recuperen
Mejorar los sueldos antes que bajar la inflación
Una encuesta de Hugo Haime comprobó que la mayoría de la gente se preocupa por lo que le queda luego de pagar todos los costos fijos.
14 de octubre de 2026 - 20:49
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