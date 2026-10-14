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Loma Alta propiedades ofreció terrenos valiosos en la ventana que permitió la Justicia

Todo a la venta por 10 días

Según el Observatorio de Tierras entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre una inmobiliaria rural ofreció campos con lago privado en la Patagonia.

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