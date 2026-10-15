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Rosario|12

Una práctica con problemas en Arroyo Seco

Almirón sufre dos bajas para el sábado

El técnico canaya pierde a sus principales volantes de marca para ir a Tucumán

Franco Ibarra. Prensa Carc

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