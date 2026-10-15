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Psicología

Salud mental en crisis

La época de los tóxicos

La época actual, marcada por la toxicidad social y la ausencia de límites, pone en crisis el acceso a derechos fundamentales como la salud.

Gala Abramovich

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