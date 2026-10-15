Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
El País
También golpearon a una legisladora
La Policía de la Ciudad reprimió a estudiantes terciarios y se llevó detenido a un docente
La movilización fue convocada para iniciar una vigilia en la víspera de la Quinta Marcha Federal Universitaria.
15 de octubre de 2026 - 00:12
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Ruben Posse, profesor del Joquin V. González, fue detenido por la Policía de la Ciudad.
Delfina Pi
Temas en esta nota:
Represión policial
Violencia institucional
Violencia policial
Marcha Federal Universitaria
Últimas Noticias
La sobreactuación de Milei con Malvinas no convence en el Congreso
El proyecto de Defensa de la Soberanía no obtuvo dictamen
Por
Eva Moreira
El intendente quiere frenar la ley con al que Javier Milei detonó el Régimen de Zona Fría
Susbielles fue a la Justicia para que los bahienses no paguen el doble de gas
Sigue el conflicto en torno a la seguridad operativa de los aeropuertos
Crece la tensión entre EANA y el proveedor de alertas por tormentas eléctricas
Por
Gastón Garriga
Para Navi Pillay el presidente de EE.UU. desconoce el derecho internacional
La ganadora del Nobel de la Paz criticó las sanciones “ilegales” de Trump a la CPI
Exclusivo para
Se consolida el deterioro del crédito corporativo
Más de 59 mil empresas están en mora
WhatsApp habría discriminado contenidos sobre el presidente brasileño
Lula denunció a Meta por interferencia electoral
Fernando Burlando cerró los alegatos de la querella
“Diego Armando Maradona fue asesinado”
En La Matanza, un adolescente recibió un balazo
Otra vez disparos en la escuela
El País
La sobreactuación de Milei con Malvinas no convence en el Congreso
El proyecto de Defensa de la Soberanía no obtuvo dictamen
Por
Eva Moreira
También golpearon a una legisladora
La Policía de la Ciudad reprimió a estudiantes terciarios y se llevó detenido a un docente
Cruces y chicanas en el debate por el Presupuesto 2027
Bertie Benegas Lynch, en comisiones: “¿Hacemos un bathroom break?“
"No todo el mundo quiere trabajar en relación de dependencia”
El secretario de Trabajo defendió la informalidad laboral
Economía
El Tesoro renueva la deuda en pesos pero se complica la financiación en dólares
Saltó a 611 puntos el riesgo país
Se consolida el deterioro del crédito corporativo
Más de 59 mil empresas están en mora
Admitió la necesidad de recurrir al swap chino para cubrir vencimientos
El flanco débil de Caputo, refinanciar la deuda
Datos oficiales confirman la retracción económica en la gestión Milei
Caen el empleo registrado y el consumo masivo
Sociedad
Acusaciones contra funcionarios
La Corte Suprema rechazó un planteo de los condenados por el crimen de Báez Sosa
Fernando Burlando cerró los alegatos de la querella
“Diego Armando Maradona fue asesinado”
“El Niño” no da tregua en el Litoral y se desbordan las aguas
Visitas limitadas a las Cataratas del Iguazú
Educación franciscana para los magistrados bonaerenses
Reglas para que los jueces tengan un “trato humano” ante personas excluidas
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Se trajo un empate de su visita a Sarmiento de Junín y sigue fuera de puestos de clasificación
Torneo Clausura: River y un punto que, por ahora, no le sirve
Partido postergado de la fecha 11
River y Sarmiento empataron 1-1 por el Torneo Clausura: el partido, minuto a minuto
Incidentes en el ingreso al estadio de Sarmiento
Reprimieron con gas pimienta a hinchas de River en Junín
Remontada épica contra la Roma en el Olímpico
Champions League: el Real Madrid lo hizo de nuevo