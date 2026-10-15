Las Panteras Negras y Emory Douglas, un diseñador de justicia social
Como ministro de Cultura del Partido Pantera Negra, Emory Douglas convirtió el diseño gráfico en una herramienta de denuncia, educación política y organización comunitaria. Sus ilustraciones marcaron una nueva forma de comunicar la lucha antirracista y dejaron una huella que continúa inspirando a quienes ponen la comunicación visual al servicio de la transformación social. A 60 años de la fundación del Partido Pantera Negra recordamos a uno de sus miembros más destacados.