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Afroméride

Las Panteras Negras y Emory Douglas, un diseñador de justicia social

Como ministro de Cultura del Partido Pantera Negra, Emory Douglas convirtió el diseño gráfico en una herramienta de denuncia, educación política y organización comunitaria. Sus ilustraciones marcaron una nueva forma de comunicar la lucha antirracista y dejaron una huella que continúa inspirando a quienes ponen la comunicación visual al servicio de la transformación social. A 60 años de la fundación del Partido Pantera Negra recordamos a uno de sus miembros más destacados.

Emory Douglas en el Complejo de Arte y Cultura Afroestadounidense de San Francisco. Beth LaBerge

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