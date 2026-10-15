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Masiva marcha al Congreso en reclamo de financiamiento para las universidades
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MIRÁ
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Deportes
En un viernes de definiciones, prosigue la fecha 13 del Clausura
Liga Profesional: Boca recibe al colista Talleres en La Bombonera
El Xeneize piensa en la revancha ante Vasco por semifinales de la Copa Sudamericana. Además, el líder Instituto visita a Defensa.
15 de octubre de 2026 - 21:30
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Torneo Clausura.
En Boca evalúan un mix para recibir a la T en La Bombonera.
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