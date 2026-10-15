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El Mundo

El juez aplazó el inicio del juicio al 14 de junio de 2027

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de cargos de tortura

El derrocado presidente venezolano sostuvo que la imputación de la Fiscalía de EE.UU. está basada en falsas acusaciones, mientras que su esposa afirmó ser inocente.

El Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan en Nueva York, donde Maduro y su esposa comparecieron. LEONARDO MUNOZ. AFP

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