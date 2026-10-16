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La marcha universitaria en Jujuy
“Estamos en la calle, defendiendo nuestro futuro”
Estudiantes, docentes y organizaciones gremiales y de derechos humanos encabezaron la movilización en reclamo de financiamiento para la universidad pública. Se sumaron expresiones de rechazo al decreto 70/2023 y a la extranjerización de la tierra.
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Mariana Mamani
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