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El País

Homenaje a Nora Cortiñas

Inauguran la muestra fotográfica “NORA Siempre nos cuidó”

Con entrada libre y gratuita, este sábado 17 de octubre se abre al público una exposición visual que reúne obras de catorce destacados fotógrafos sobre la emblemática referente.

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