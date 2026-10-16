Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Economía
La mora de las familias dio un leve respiro, pero se mantiene en máximos
La incobrabilidad casi se duplicó en un año
El atraso en el pago de deudas bancarias de los hogares, en comparación con agosto de 2025, saltó del 6,6 por ciento al 12,81.
16 de octubre de 2026 - 21:18
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
El indicador acumula una suba interanual de 6,21 p.p., de agosto a agosto.
Últimas Noticias
Brutal golpiza a Heidi Levine en una cobertura
Colonos de Israel atacaron a una fotógrafa de The Washington Post en Cisjordania
Katie Zacharia se había mostrado errática en su debut ante la prensa en la Casa Blanca
Trump despidió a la vocera de la Casa Blanca tras pasar 5 días en el cargo
La mora de las familias dio un leve respiro, pero se mantiene en máximos
La incobrabilidad casi se duplicó en un año
“Lealtad a la Justicia Social”, el sábado 17 en Canal 9
Nicolás Cuiñas y Walter Peña: “Contar esto nos hace ver mejor el futuro”
Por
Oscar Ranzani
Exclusivo para
Promete regresar a Venezuela “antes de lo que se imaginan”
María Corina Machado denuncia que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones en Venezuela
Este sábado desde las 16
Día de la Lealtad: la militancia peronista se moviliza a San José 1111
Festejó el fracaso de la sesión en Diputados
Para Santilli, “no dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”
Protesta de las familias en Villa Bosch
Otro caso de violencia sexual digital afecta a unas alumnas de un colegio secundario
El País
Carlos Medina fue secuestrado en 1976
Identificaron los restos de una víctima de la dictadura en Tucumán
Este sábado desde las 16
Día de la Lealtad: la militancia peronista se moviliza a San José 1111
Homenaje a Nora Cortiñas
Inauguran la muestra fotográfica “NORA Siempre nos cuidó”
Cuando la demora se convierte en una forma de poder
Por
Anselmo Torres
Economía
La mora de las familias dio un leve respiro, pero se mantiene en máximos
La incobrabilidad casi se duplicó en un año
Acumula una suba superior al 50% en los últimos 90 días
El riesgo país alcanzó los 641 puntos
Por los recortes en programas sociales, asignaciones y subsidios
Superávit fiscal primario en septiembre
“Pagarán por adelantado”, dijo, sin reparar en la crisis que provocó
La titular del FMI comparó Argentina con Grecia
Por
Juan Garriga
Sociedad
Accidente en un zoológico de Inglaterra
Tras la muerte por el ataque de un tigre de bengala, la familia del joven reveló que padecía una enfermedad mental
Levita y gira en el aire
Elon Musk presentó su versión de auto volador: “No es necesariamente óptimo en seguridad”
ESI, prevención y justicia
Violencia sexual digital: qué herramientas existen y qué le falta a la legislación argentina
Por
Manuela Tobia
Entrevista al presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial
Alexander Ditzend: “El más probable de todos los futuros posibles es el paraíso”
Por
Dylan Resnik
Deportes
El Funebrero está en puestos de descenso
Primera Nacional: Chacarita se juega mucho este sábado
El cuatro veces camapeón del mundo impactó a Ezequiel Pérez Companc
Verstappen se llevó puesto a un piloto argentino
Juegan cuatro de los aspirantes al título
Torneo Clausura: un sábado con la mira puesta en la tabla anual
Ocurrió en septiembre de 1982, horas antes de una serie de Copa Davis
El fenómeno Vilas: cuando Tiriac, su manager, terminó a las piñas con un fotógrafo en una disco porteña
Por
Pablo Amalfitano