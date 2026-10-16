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Economía

La mora de las familias dio un leve respiro, pero se mantiene en máximos

La incobrabilidad casi se duplicó en un año

El atraso en el pago de deudas bancarias de los hogares, en comparación con agosto de 2025, saltó del 6,6 por ciento al 12,81.

El indicador acumula una suba interanual de 6,21 p.p., de agosto a agosto.

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