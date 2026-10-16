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Promete regresar a Venezuela “antes de lo que se imaginan”

María Corina Machado denuncia que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones en Venezuela

El partido político de la líder venezolana convoca a una movilización en Caracas para exigir fecha de elecciones.

María Corina Machado
María Corina Machado Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado addresses a press conference on December 11, 2025 at the Norwegian government's representative facilities in Oslo. Machado arrived in the Norwegian capital hours after the Venezuelan opposition leader's award was collected on her behalf by her daughter. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) ODD ANDERSEN. AFP

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