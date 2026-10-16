Un chico grave porque se le cayó un arco en la cabeza

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Tiene traumatismo de cráneo.

Club Atletico Lanus La entrada a la zona deportiva del Club Atlético Lanús. lanus.gob.ar

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