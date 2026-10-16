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Bolivia

Histórica reunión bilateral

“Una afrenta a la memoria histórica”: Evo Morales cuestionó a Paz por excluir el reclamo marítimo de su encuentro con Kast

Se trata de la primera visita de Estado de un mandatario chileno a Bolivia en casi 70 años. El presidente boliviano pidió “olvidar los conflictos del pasado”.

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