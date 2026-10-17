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El País

El relato del fotoperiodista de Página/12 agredido en la marcha

“Yo disparé una foto y los policías, balas de goma”

Guido Piotrkowski captó el momento en que un policía le disparaba directo al pecho y a corta distancia una bala de goma, por fuera de todo protocolo.

Un policia federal dispara directamente al reportero gráfico Guido Piotrkowski
Un policia federal dispara directamente al reportero gráfico Guido Piotrkowski Un policia federal dispara directamente al reportero gráfico Guido Piotrkowski Guido Piotrkowski

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