Clásico de Avellaneda: los dos técnicos se fueron con bronca

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18 de octubre de 2026 - 23:44
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Nacho Rodríguez engancha; el colombiano Santiago Arias pasa de largo. Foto: FOTOBAIRES Fecha 13 Torneo Clausura Liga Profesional.
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