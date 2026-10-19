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Economía

Las cámaras advierten por recortes en más de 100 líneas

Menos frecuencia de colectivos

Las primeras restricciones se implementarán de forma escalonada en los servicios nocturnos a partir de este lunes.

"Hoy hay empresas que no tienen dinero para el gasoil”, aseguran las cámaras del sector.

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