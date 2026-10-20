Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 20 de octubre de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">Por Juan Garriga</span><span style="white-space: pre-wrap;">El riesgo país volvió a subir este lunes y alcanzó los 675 puntos básicos,</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;"> el nivel más alto del año</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, en una nueva señal de desconfianza hacia el programa económico de Javier Milei y Luis Caputo. Ni el ajuste fiscal, ni el respaldo financiero de Estados Unidos, ni las sucesivas giras internacionales del equipo económico consiguieron convencer a los inversores de que la Argentina está en condiciones de recuperar el acceso al crédito internacional.</span>