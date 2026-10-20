José María Alvarez y Emilio Vaschetto, antes de las Jornadas "la Otra psiquiatría"
El sufrimiento psíquico, más allá de las etiquetas
En vísperas del evento, que se realizará en Buenos Aires, ambos profesionales reflexionan sobre los obstáculos de la clínica y los desafíos de escuchar el padecimiento mental sin referirlo a una categorización estereotipada. Cuestionan los límites de los diagnósticos estandarizados y reivindican la singularidad de cada paciente. Destacan la importancia de los residentes.