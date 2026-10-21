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MIRÁ
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El País
Sumó el 57% de los votos en las elecciones
Avance del peronismo en el Consejo de la Magistratura
Las dos listas peronistas superaron en conjunto a la alianza de la UCR y el PRO, que obtuvo el 33%.
21 de octubre de 2026 - 22:08
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La lista liderada por Itatí Demarchi Arballo obtuvo 10.593 votos y logró una banca (Instagram Abogacía Unida & Dignidad Profesional).
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Consejo de la Magistratura
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