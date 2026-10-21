Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo

Cuatro elecciones clave para la ultraderecha global

Por Daniel Kersffeld
Flávio Bolsonaro sostiene un cartel que dice "Faltan cuatro días para que Lula se retire" durante un acto de campaña en Guarulhos, estado de San Pablo. MIGUEL SCHINCARIOL. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Milei vuelve a descalificar los reclamos de una población que "no llega a fin de mes"

¿Demanda insatisfecha u opereta?

"Enérgica condena ante los insultos y calumnias"

“Indigno”: la Cancillería española repudió los ataques de Milei a Pedro Sánchez

La radio argentina celebra su gran noche

Premios Martín Fierro de Radio 2026: todos los nominados y la cobertura, minuto a minuto

Por Erik Gómez
El barrio cerrado de Funes recibió un nuevo revés judicial ante la clausura del gobierno provincial

La Cámara ratificó que Damfield nunca tuvo autorización ambiental

Por José Maggi

Exclusivo para

Aseguran que el gobierno de Milei “los desprecia”

“Por una vida digna”: colectivos de discapacidad se manifiestan frente al Congreso

Lesa humanidad

Comenzó el juicio por los crímenes de la dictadura en Río Cuarto

Se cruzó con periodistas locales que quisieron hacerle preguntas

“Estúpidos incompetentes zurdos empobrecedores”: Milei llevó a España sus insultos

El gesto solidario que desafía al vacío legal

El Primer Ministro de Países Bajos y un jugador de hockey argentino esperan un bebé

Por
Martín Villagarcía

El País

Sumó el 57% de los votos en las elecciones

Avance del peronismo en el Consejo de la Magistratura

Para la Cámara Federal no hubo delito

Lemoine se burló de los vuelos de la muerte y la justicia le cerró la causa

Por Luciana Bertoia

“Milei, los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida”

Por Jorge Alemán
La responsabilidad de las empresas en los crímenes de la dictadura

Arranca el juicio contra un jerarca de Mercedes-Benz por el secuestro de trabajadores

Por Luciana Bertoia

Economía

Milei vuelve a descalificar los reclamos de una población que "no llega a fin de mes"

¿Demanda insatisfecha u opereta?

Diez sectores en baja, según el INDEC

La economía se hunde: la industria y el comercio arrastraron la actividad en agosto

Por Natalia López Gómez
La industria argentina en crisis

Se cortó el hilo: es empresario textil, apoyó y asesoró a Milei y ahora entró en concurso preventivo

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 21 de octubre de 2026

Sociedad

Un trabajador sufrió una leve descompensación

Un rayo fulminó a cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro

Kicillof, Otermín y Vilar presentaron el programa Empleo Verde en Lomas de Zamora

Ya son tres los sospechosos detenidos

Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: detuvieron a un matrimonio por presunto encubrimiento

Cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

Alerta en Catamarca: cerraron un complejo termal tras la muerte de un niño infectado por la “ameba comecerebros”

Deportes

Marcó en la destacada victoria del Como

Nico Paz sigue de racha: doblete en la Champions contra el Manchester United

Boca se reagrupa después de la clasificación en la Copa Sudamericana

Paredes no jugará con Independiente y le apunta al Superclásico

El piloto se divirtió mientras se prepara para la acción en Austin

Colapinto, entre la alegría y la nostalgia

Ante Japón faltarán las ocho primeras del ranking y la mejor doblista del país

Con muchas ausencias y cuatro debutantes, ya está el equipo de la Fed Cup