Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 21 de octubre de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">El dólar oficial registró este martes su tercera suba consecutiva y alcanzó los 1.545 pesos en el Banco Nación, mientras que el riesgo país se mantuvo por encima de los 670 puntos básicos, en una jornada marcada por la persistente desconfianza de los inversores sobre la capacidad de pago de la deuda argentina. Aunque las acciones lograron recuperarse, la presión sobre los bonos soberanos y la ampliación de la brecha cambiaria volvieron a exponer las dificultades del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo.</span>