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MIRÁ
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Rosario|12
Movilizan en la Plaza San Martín desde las 11
Para las organizaciones de discapacidad, el proyecto del gobierno “no tiene nada de superador”
Sostienen que la ley que impulsa el gobierno es “regresiva” y reclaman que el Congreso avance con la prórroga de la emergencia en discapacidad como piso de derechos.
21 de octubre de 2026 - 12:53
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