El Gobierno no se anima a confrontar a Trump por el Comité de Descolonización

Malvinas, un crisol de culturas atraídas por el trabajo, más allá de disputas geopolíticas

AME7635. ISLAS MALVINAS, 15/09/2026.- Fotografía que muestra una calle en Puerto Argentino/Stanley este martes en Islas Malvinas. En las calles de las islas Malvinas, que se asemejan a una zona rural británica y cuentan con apenas 3.600 habitantes, el inglés de los locales convive con el español de una nutrida comunidad latinoamericana, pero también con el tagalo, el afrikáans y otros idiomas traídos por migrantes llegados desde más de setenta países en busca de oportunidades. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Juan Ignacio Roncoroni. EFE