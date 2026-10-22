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50 Años del Golpe

Empezó el juicio contra Juan Tasselkraut

El jerarca de Mercedes-Benz, acusado de colaborar con la dictadura, que quiso presentarse como un protector de obreros

Tasselkraut empezó a ser indagado en el proceso que se sigue en su contra. Su estrategia es mostrarse como un legalista, ajeno a la represión. Sin embargo, habló de un “trato” con los secuestradores.

Por Luciana Bertoia
Juan Ronaldo Tasselkraut, ex gerente de Mercedes Benz.
Juan Ronaldo Tasselkraut, ex gerente de Mercedes Benz. Juan Ronaldo Tasselkraut, ex gerente de Mercedes Benz. GUS MOLFINOO

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