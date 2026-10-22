León XIV no se baja: “Argentina, allá vamos”

El Papa León XIV celebra la audiencia general semanal

FOTODELDÍA CIUDAD DEL VATICANO (Estado de la Ciudad del Vaticano), 21/10/2026.- El Papa León XIV saluda a los fieles durante su audiencia general semanal en la Ciudad del Vaticano. El Papa León XIV celebró su audiencia general mientras continúa su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 13 de octubre para tratar un adenocarcinoma pulmonar. EFE/ Fabio Frustaci

FABIO FRUSTACI. EFE