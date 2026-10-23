Cerúndolo, en busca de una marca inédita para el tenis argentino

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El número uno del país está a dos partidos de ganar un título en tres superficies diferentes en el mismo año.

Argentina's Francisco Cerundolo hits a return to Russia’s Daniil Medvedev during their men's singles match at the China Open tennis tournament in Beijing on October 4, 2026. (Photo by Pedro PARDO / AFP)
Cerúndolo quiere festejar en cemento indoor, en polvo y en césped en el mismo año. AFP. AFP

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