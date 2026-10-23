Fuerte convocatoria en redes sociales para este sábado
Francia se prepara para otra jornada de protesta: “Estamos ante un conflicto de mucha intensidad”
Mientras el gobierno de Emmanuel Macron recrudece el discurso contra inmigrantes y desoye los reclamos de estudiantes y sindicatos, el clima social se espesa en distintas ciudades del país. “La situación parece completamente desbordada”, describió el periodista argentino Leo Crisciglio desde la localidad de Trappes, donde este viernes hubo un atentado racista.