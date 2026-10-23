Vanda Pinedo: “Enfrentamos una extrema derecha donde los patrones acobardan a los empleados con despidos si no votan como ellos quieren”
Referente del Movimiento Negro Unificado (MNU) en el sur de Brasil y viuda del histórico activista afroargentino Juan Carlos Pinedo, la activista antirracista, feminista y militante del PT analiza el escenario político a 48 horas del balotaje entre Lula y Bolsonaro. En un estado como Santa Catarina —donde el bolsonarismo arrasó con casi el 69% de los votos amparado en el mito de la ‘Europa brasileña’—, Vanda repasa la lucha contra la invisibilización, la urgencia de romper con el clientelismo patronal y la defensa intransigente de una agenda antirracista popular, autónoma y transnacional.