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Radio 750

La lucha de una familia argentina por repatriar los restos

Viajó a Rusia a trabajar como camionero, lo alistaron en el ejército y fue asesinado en combate

Pablo Díaz, de 35 años, fue asesinado en mayo pasado. Ahora, su madre lucha por repatriar su cuerpo, en una historia plagada de engaños.

Pablo Díaz Gentileza -

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