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MIRÁ
Portada
Radio 750
La lucha de una familia argentina por repatriar los restos
Viajó a Rusia a trabajar como camionero, lo alistaron en el ejército y fue asesinado en combate
Pablo Díaz, de 35 años, fue asesinado en mayo pasado. Ahora, su madre lucha por repatriar su cuerpo, en una historia plagada de engaños.
23 de octubre de 2026 - 12:22
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Pablo Díaz
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