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Opinión

El cientificidio avanza: mitos y verdades sobre el Presupuesto 2027

conicet estrella Leandro Teysseire

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Adriana Cristina Serquis
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El cientificidio avanza: mitos y verdades sobre el Presupuesto 2027

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Adriana Cristina Serquis
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Por Luis Bruschtein
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Por Raúl Kollmann
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Economía

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Caputo empieza a bajar los cuadros

Por Raúl Dellatorre
Con opciones de hasta 40 por ciento de descuento

Arba lanzó un plan para regularizar deudas

Por problemas logísticos en el Mar Negro y menor presencia de Brasil

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Sociedad

Horror en Esquel

Detuvieron a un bioquímico que tenía en cautiverio a su esposa e hijos

El próximo sábado, un abrazo simbólico

Buscan salvar a Zivals con una ley del Congreso Nacional

Por Andrés Osojnik
Efectos del fenómeno de El Niño

Lluvias e inundaciones afectaron operaciones y rutas en Vaca Muerta

La causa fue iniciada por el Ministerio Público Fiscal y ARCA

La Justicia confirmó el procesamiento del dueño de Manaos por evasión fiscal

Deportes

F1 El argentino fue penalizado con diez posiciones para la carrera del domingo

Colapinto: Las malas noticias llegaron desde boxes

Cuatro de los seis galardones quedaron en manos albicelestes

Los argentinos arrasaron los premios de la Federación de hockey

Mercedes Diz anotó tres goles para el 5-1 de Argentina

La selección femenina Sub 17 goleó a Marruecos y pasó de fase en el Mundial

Fran se metió en las semifinales del torneo de Bruselas

Cerúndolo, en busca de una marca inédita para el tenis argentino