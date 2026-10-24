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Buenos Aires|12

Osvaldo Bassano analizó el impacto del ajuste sobre las tarifas en los hogares bonaerenses

Las tarifas de los servicios básicos que empujan el sobreendeudamiento

Los gastos de los servicios ya representan el 35 por ciento de los ingresos. La importancia de los municipios frente al retroceso de los mecanismos nacionales de protección.

Las tarifas de serviciones esenciales pegan cada vez más fuerte sobre la economía doméstica. Carolina Camps

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