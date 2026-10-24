Los partidos de hoy

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Desaparición de Nancy Godoy: imputaron a cinco detenidos y la fiscalía avanza con la hipótesis del homicidio

Crece el conflicto con los estudiantes de profesorados en CABA

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En un duelo intenso disputado en el Bosque de La Plata por la fecha 14 del Clausura

Liga Profesional: Gimnasia superó a Sarmiento y da pelea en la cima

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Borussia Dortmund premiará a los hinchas que no usen el celular en los partidos

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La selección femenina Sub 17 goleó a Marruecos y pasó de fase en el Mundial